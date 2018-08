Gmail: messaggi e conversazioni, novità per le app

Cristiano Ghidotti,

Ormai da diverso tempo Gmail permette di visualizzare i messaggi ricevuti dallo stesso mittente all’interno di conversazioni. Una funzionalità introdotta al fine di garantire una migliore organizzazione della posta in arrivo, raggruppando gli elementi che appartengono allo stesso scambio. È utile soprattutto per chi si trova quotidianamente ad avere a che fare con un gran numero di email da gestire nella inbox. Non tutti, però, hanno accolto a braccia aperte questa caratteristica.

Il gruppo id Mountain View ne è stato fin da subito consapevole, tanto che sulla versione del servizio accessibile da browser desktop è possibile disattivarla semplicemente agendo tra i setting. Oggi lo stesso si può fare anche su smartphone e tablet, grazie a un aggiornamento rilasciato per le applicazioni mobile destinate ad Android e iOS, in fase di rollout. L’annuncio arriva direttamente dal blog ufficiale della G Suite. Coloro che hanno già disabilitato la feature sulla versione desktop di Gmail non dovranno compiere alcuna azione, mentre per gli altri è sufficiente recarsi all’interno delle impostazioni e seguire le istruzioni specificate sulle pagine del supporto.

Ecco quanto si legge sulle pagine del blog di G Suite.