Iliad, ancora attivabile l’offerta da 5,99 euro

Filippo Vendrame,

L’offerta “originale” di Iliad, quella da 5,99 euro al mese è ancora disponibile e può essere attivata ancora da 50 mila clienti. Trattasi della prima offerta tariffaria che l’operatore francese aveva reso disponibile in Italia e che originariamente doveva essere sottoscrivibile solo per il primo milione di attivazioni. Ma dopo aver raggiunto in poco tempo questo ambizioso traguardo, Iliad aveva deciso di rilanciare l’offerta per ulteriori 200 mila clienti. Offerta che, adesso, è agli sgoccioli e può essere attivata da soli ulteriori 50 mila clienti.

Trattasi sicuramente di una buona notizia in quanto l’offerta di Iliad è estremamente competitiva. Si ricorda, al riguardo, che l’operatore francese offre chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati, 30 GB di traffico Internet 4G e 2 GB di traffico Internet in Europa al prezzo di 5,99 euro al mese. Prezzo “bloccato” nel senso che non subirà variazioni o rimodulazioni in futuro. Non è chiaro, a questo punto, se l’operatore francese deciderà di rinnovare ulteriormente la sua offerta. Dunque, per gli interessati il suggerimento è quello di affrettarsi a sottoscriverla. Iliad non ha fatto sapere cosa succederà a questa tariffa quando scadrà il periodo promozionale, se, cioè, sarà tolta dal mercato o se sarà rivista.

In ogni caso, i clienti potranno sempre sottoscrivere l’altra interessante tariffa che Iliad mette a disposizione. Si tratta dell’offerta che propone chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati, 40 GB di traffico Internet 4G e 3 GB di traffico Internet in Europa al prezzo di 6,99 euro al mese. Anche in questo caso il prezzo è bloccato per sempre.

Le SIM possono essere acquistate online, negli store dell’operatore o presso i Simbox, distributori automatici di SIM.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale di Iliad.