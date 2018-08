Magic Leap: oggi il lancio del dispositivo?

Cristiano Ghidotti,

Di Magic Leap si parla da molto, molto tempo. Un progetto rimasto avvolto nel mistero per un lungo periodo, supportato tra gli altri anche da Google con un importante investimento, che finalmente ora sembra pronto per raggiungere il mercato (o quasi). Il sito ufficiale è stato aggiornato e dai profili social di Rony Abovitz, CEO e fondatore dell’azienda, giungono alcuni indizi.

Tutto lascia intuire che un importante annuncio verrà diramato alle ore 08:08 dell’8/8, cioè oggi. Tra i suoi post anche il link che porta alla pagina Wikipedia della drum machine Roland TR-808. Le ultime informazioni ufficiali in merito al progetto facevano riferimento a più dispositivi dedicati alla mixed reality, uno dei quali in commercio a partire da questa estate. Non è dunque da escludere la possibilità che la commercializzazione sia immediata. Chi fino ad oggi ha avuto la possibilità di testare il dispositivo l’ha fatto firmando un accordo di riservatezza e quasi sempre nel quartier generale del team in Florida, per evitare la fuga di informazioni.

Lo scorso anno si è parlato di una partnership siglata tra la squadra di Magic Leap e la rock band islandese dei Sigur Rós, per la creazione di un’app chiamata Tónandi e dedicata alla “visualizzazione della musica”. Un’esperienza multimediale a tutti gli effetti, immersiva e coinvolgente, ideata per dimostrare le potenzialità della tecnologia integrata nel dispositivo. Di seguito uno screenshot.

La tecnologia impiegata è complessa, si parla di nanomateriali in grado di manipolare la luce simulando le strutture presenti in natura. Per saperne di più su Magic Leap non bisognerà attendere molto: già oggi è previsto l’arrivo di importanti novità che non mancheremo di riportare su queste pagine.