Oppo R17, primo smartphone con Snapdragon 670?

Luca Colantuoni,

Il nuovo Oppo F9 Pro non sarà l’unico modello del produttore con design “waterdrop“. In base alle ultime indiscrezioni anche Oppo R17 avrà un notch a forma di goccia nella parte superiore dello schermo. TENAA, l’ente che certifica i dispositivi mobile per il mercato cinese, ha svelato le principali specifiche dello smartphone.

Oppo R17 avrà uno schermo da 6,4 pollici, forse protetto dal Gorilla Glass 6, con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel), rapporto di aspetto 19:9 e screen-to-body ratio del 91.5%. Lo smartphone dovrebbe integrare il recente processore octa core Snapdragon 670, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria flash. Nella documentazione di TENAA sono presenti quattro modelli.

Non sono chiare le differenze, ma si ipotizza un Oppo R17 Pro con processore octa core Snapdragon 710. Possibile anche versioni con lettore di impronte in-display. Per la doppia fotocamera posteriore si prevede un sensore principale da 16 megapixel, mentre la fotocamera frontale dovrebbe avere una risoluzione di 25 megapixel.

La connettività verrà sicuramente garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM. Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo con interfaccia ColorOS 5.2. Il modello Pro potrebbe avere il riconoscimento facciale 3D. Per una conferma è necessario attendere l’annuncio ufficiale da parte del produttore cinese.