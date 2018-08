PES 2019: la demo in download su PS4 e Xbox One

Cristiano Ghidotti,

L’attesa è finita, via ai download: fa oggi il suo debutto ufficiale sugli store di Sony e Microsoft la demo di PES 2019, così da poter testare i miglioramenti apportati da Konami alla propria simulazione calcistica, in termini di gameplay, animazioni e comparto estetico. Su PS4 il pacchetto pesa 3,6 GB, mentre la versione per Xbox One richiede 4,43 GB di spazio.

Ancora nessuna traccia, almeno nel momento in cui viene scritto questo articolo, per l’edizione PC distribuita attraverso la piattaforma Steam. Come anticipato nelle scorse settimane, la demo permette di scendere in campo con un totale pari a dodici squadre, tra club e nazionali: Barcellona, Schalke 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo-Colo, Argentina e Francia. A differenza di quanto visto negli anni scorsi, questa volta Konami ha scelto di includere nel pacchetto una modalità online attraverso la quale sfidare avversari in carne e ossa da tutto il mondo.

La data di uscita di Pro Evolution Soccer 2019 è fissata per il 30 agosto, quasi un mese prima rispetto al concorrente FIFA 19 di EA Sports che quest’anno debutterà il 28 settembre portando con sé parecchie interessanti novità, compresa la licenza ufficiale per la riproduzione della Champions League nei minimi dettagli, strappata proprio a Konami.

La software house giapponese continua il suo impegno finalizzato a colmare il gap che da qualche anno separa il brand PES dal rivale. Il lavoro da svolgere non manca: FIFA ha ancora alcuni indubbi punti di vantaggio, basti pensare alla commercializzazione di un’edizione destinata alla console Switch, piattaforma sulla quale invece Konami non ha al momento rivolto le sue attenzioni. In ogni caso, entrambe le serie possono contare su una nutrita schiera di appassionati: palla la centro, la sfida per l’elezione della migliore simulazione calcistica dell’anno sta per cominciare.