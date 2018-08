TIM e Asphalt 9: bonus settimanale di 5 euro

Filippo Vendrame,

Curiosa iniziativa promozionale da parte di TIM. L’operatore, infatti, ha annunciato una particolare offerta speciale legata al nuovo gioco Asphalt 9 disponibile per Android ed iOS. Per poter sfruttare questa speciale promozione, i clienti TIM dovranno essere iscritti a TIM Party, iniziativa a premi con cui l’operatore intende fidelizzare i suoi clienti offrendo loro sconti, bonus e regali.

Nello specifico, sino al prossimo 31 dicembre 2018, tutti i clienti TIM potranno ricevere un bonus di 5 euro a settimana da spendere in-game semplicemente giocando ad Asphalt 9. Per riscuotere i crediti bonus basterà accedere ad Asphalt 9 con uno smartphone o tablet con SIM TIM e connessione dati attiva (rete mobile o Wi-Fi). Il primo bonus verrà erogato accedendo al gioco dopo aver conseguito 10 bandiere (ottenibili raggiungendo gli obiettivi di gara). I crediti bonus successivi saranno erogati ogni settimana (dal lunedì alla domenica), solo con l’accesso al gioco. In caso di mancato accesso settimanale, non sarà possibile recuperare i crediti non erogati.

I crediti bonus sono cumulabili e possono essere utilizzati per gli acquisti in-game solo all’interno di Asphalt 9. I crediti bonus non sono convertibili in denaro.

Eventuali acquisti di contenuti eccedenti il valore dei “bonus” regalati da TIM seguiranno pricing e modalità di pagamento riportate all’interno del gioco stesso.

Da parte di TIM, dunque, una simpatica promozione per uno dei giochi più belli dedicati al mondo delle competizioni automobilistiche. Maggiori informazioni sono disponibili all’interno di un mini sito predisposto per l’occasione da TIM.