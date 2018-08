Xbox One, 3 nuovi giochi retrocompatibili

Floriana Giambarresi,

L’elenco dei giochi retrocompatibili con Xbox One continua a crescere costantemente, infatti da adesso altri tre nuovi titoli lanciati originariamente su Xbox 360 sono ora giocabili anche sulla più recente console Microsoft. In controtendenza rispetto a quanto visto nelle scorse settimane, le ultime aggiunte alla libreria comprendono tutte generi diversi.

Il primo dei tre giochi Xbox 360 ora retrocompatibile con Xbox One è Prince of Persia, il reboot della serie Ubisoft pubblicato nel 2008, affiancato da Sine Mora, l’acclamato sparatutto a scorrimento orizzontale del team guidato da Suda 51, Grasshopper Manufacture. A completare il trio è lo sparatutto in terza persona Earth Defense Force 2025, un titolo pieno d’azione dove i giocatori saranno chiamati a combattere per respingere una terribile invasione di alieni e salvare il mondo. A loro disposizione centinaia di armi e quattro diverse classi di personaggi.

Chi dunque possiede ancora oggi una vecchia copia fisica di uno (o più) di questi giochi per Xbox 360, può inserirne il disco su Xbox One. Il sistema Microsoft sarà infatti in grado di leggerlo e di avviarlo come qualsiasi altro titolo. Chi invece li aveva acquistati in edizione digitale li vedrà apparire automaticamente nell’apposita area del menu che consente di scaricare giochi e app. Al contrario, chi in precedenza non aveva avuto modo di acquistarli e giocarli può recuperarli adesso, avviandone il download dal Microsoft Store.

Il programma di retrocompatibilità Microsoft si estende così di settimana in settimana: solo sette giorni fa, erano stati aggiunti alla libreria due giochi del franchise Splinter Cell (Blacklist e Double Agent), mentre Silent Hill HD Collection, Assassin’s Creed Liberation HD e Ghost Recon Advanced Warfighter avevano fatto il loro ingresso all’inizio del mese di luglio. Al momento, sono stati resi retrocompatibili con Xbox One più di 400 giochi originariamente lanciati su Xbox 360 e 30 giochi originali Xbox.