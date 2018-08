Xiaomi Mi Band 3 ora parla anche l’italiano

Floriana Giambarresi,

Xiaomi Mi Band 3 introduce il supporto alla lingua italiana, tramite il nuovo aggiornamento firmware dell’applicazione Mi Fit che passa ora alla versione 3.4.6.8.

L’aggiornamento del firmware non è ancora stato distribuito sul Google Play Store, ma è possibile scaricare il file APK consultando la pagina dell’applicazione Mi Fit sul sito APK Mirror. Effettuando l’update si otterranno i tradizionali aggiustamenti, miglioramenti e risoluzioni di bug riscontrati in precedenza, ma anche e soprattutto il supporto all’italiano per lo smartband di Xiaomi. Dopo aver installato l’APK occorrerà solamente effettuare il pairing con il dispositivo e attendere che Mi Band 3 completi l’aggiornamento.

Si ricorda che Xiaomi Mi Band 3 è un braccialetto intelligente dedicato agli amanti degli fitness e, in generale, a chi desidera migliorare la propria fisica aiutandosi con un dispositivo che tiene traccia del battito cardiaco, dei passi effettuati durante la giornata, che informi circa lo stato di sedentarietà e sulla qualità del sonno e altro ancora. Presenta un display da 0,78 pollici OLED, una batteria da 110 mAh di capacità – capace di offrire un’autonomia fino a 20 giorni d’uso – ed è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, rappresentando così un prodotto ideale anche per chi fa nuoto, immersioni subacquee, surf e altre attività.