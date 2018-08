3 Italia, un’estate a metà prezzo

Filippo Vendrame,

3 Italia conferma la sua promozione estiva che si caratterizza per l’offerta di alcune proposte tariffarie che potranno essere sottoscritte a metà prezzo. Infatti, l’operatore ricorda come tutte le offerte ALL-IN nelle versioni “Prime”, “Master” e “Power” sono in promozione a metà prezzo se sottoscritte con pagamento tramite carta di credito o SDD. Per esempio, scegliendo ALL-IN Master, i clienti dell’operatore potranno contare su minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga con “GIGA Bank”. Il tutto a 7,5 euro al mese al posto di 15 euro al mese.

La promozione è disponibile con le soluzioni “Master” e “Power” anche in abbinamento ad uno smartphone. L’estate di 3 Italia prosegue anche con la promozione “All-in Limited Edition” con le offerte ALL-IN e FREE, sia “Master” che “Power” che includono gli smartphone Samsung Galaxy S9 e S9+. In particolare, sarà possibile avere 100 Giga, anziché 50, minuti illimitati e 1000 SMS esclusivamente con l’abbinamento alla propria offerta ad uno dei due modelli di smartphone Samsung, a partire da 29 euro al mese e con un anticipo di 99 euro.

Grazie alle offerte FREE, i clienti dell’operatore potranno avere uno smartphone sempre nuovo ogni anno e la polizza Kasko inclusa. Le offerte proseguono con le tariffe ALL-IN che prevedono un prezzo vantaggioso per gli smartphone Samsung Galaxy J3 e J5. Con ALL-IN Power, per esempio, è possibile avere uno dei due smartphone di ultima generazione con una rata mensile di 0,50 euro.

Le offerte ALL-IN e FREE includono, gratuitamente, per sei mesi, l’accesso al servizio Apple Music. Infine, per chi necessita di molto traffico Internet, l’operatore propone Super Internet 20 GB o 40 GB con 10 GB in regalo.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del portale di 3 Italia.