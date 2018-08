Alex Hunter, da FIFA 19 al sito del Real Madrid

Cristiano Ghidotti,

Per capire quanto il mondo del gaming e quello dello sport vero abbiano ormai più di un punto di contatto è sufficiente dare un’occhiata alla partnership siglata da un titolo come FIFA 19 con il Real Madrid. I blancos sono orfani di Cristiano Ronaldo, passato alla Juventus, ma possono ora vantare tra le proprie fila il giovane talento inglese Alex Hunter che gli appassionati della simulazione calcistica di EA Sports conoscono molto bene.

Si tratta infatti del protagonista della modalità Il Viaggio introdotta dalla software house negli anni scorsi e che in questa stagione vedrà andare in scena il suo terzo e conclusivo capitolo. Hunter vestirà la casacca dei galácticos per tentare un nuovo assalto alla Champions League, competizione per la quale FIFA 19 ha ottenuto la licenza strappandola alla concorrenza di Konami e del suo Pro Evolution Soccer. Non è tutto: sullo store ufficiale del Real Madrid è comparsa anche la maglietta numero 29 del giocatore, da acquistare al pari di quelle indossate dai compagni di squadra come Bale, Benzema, Asensio e così via, alla modica cifra di 159,95 euro.

La presenza di Alex Hunter nella rosa allenata da mister Lopetegui non si ferma qui. Sul sito ufficiale c’è anche una scheda con le caratteristiche del giocatore: nazionalità inglese, alto 181 cm, peso 75 Kg, preferisce tirare di destro ed è nato a Hackney (Londra) il 6 luglio 1999. L’appuntamento con FIFA 19 è fissato per il 28 settembre, quando il titolo arriverà su PC e console.