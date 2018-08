Facebook Messenger, giochi in AR con gli amici

Floriana Giambarresi,

A tre mesi dal lancio in Snapchat di una funzionalità di gioco multiplayer social in realtà aumentata denominata Snappables, Facebook implementa un’idea simile annunciando l’arrivo dei giochi AR in Messenger che consentiranno agli utenti di sfidare i propri amici virtuali tramite le videochiamate.

Al debutto, due i giochi social AR disponibili in Facebook, ovvero “Do Not Smile” che richiede all’utente di mantenere il più a lungo possibile una determinata espressione facciale, e “Asteroids Attack”, tramite cui si potrà muovere il viso per guidare una navicella spaziale e affrontare gli asteroidi. Ne saranno aggiunti altri a breve, “Beach Bump” e “Kitten Kraze”, che vedranno i giocatori passarsi un pallone da spiaggia virtuale e abbinare gatti in modo competitivo.

Oggi siamo lieti di rendere ancora più divertente la connessione con i tuoi amici in chat video – e competitiva! – con giochi AR per video chat multiplayer. Puoi giocare con un massimo di sei persone alla volta, rendendo l’esperienza di gioco molto più interattiva e sociale.

Messenger Video Chat AR Games Posted by Messenger on Tuesday, August 7, 2018

I primi due giochi a realtà aumentata sono disponibili in Messenger a partire dalla giornata odierna: per fruirne e divertirsi con la propria cerchia di amici, è sufficiente avviare una videochiamata a due o di gruppo, toccare l’icona della stella e scegliere il titolo preferito.

Questa novità rappresenta il primo grande cambiamento su come è possibile giocare su Facebook Messenger dall’introduzione della piattaforma Instant Games, avvenuta a maggio 2017.