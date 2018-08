God of War, la modalità New Game Plus ha un’uscita

Floriana Giambarresi,

A quattro mesi dal debutto nei negozi di quello che è considerato uno dei migliori videogiochi di sempre, God of War sta per ricevere la nuova modalità New Game Plus: la data di uscita è infatti stata fissata per il 20 agosto, come annunciato da Sony in un post sul PlayStation Blog. Arriverà come parte di un aggiornamento gratuito.

Chi ha completato God of War su PS4 avrà dunque a breve una buona ragione per riprendere il titolo: l’aggiornamento sarà rilasciato tra una decina di giorni e New Game+ sarà disponibile per coloro i quali hanno completato la campagna del gioco a qualsiasi livello di difficoltà. La modalità introdurrà tante novità tra cui nuovi nemici più difficili, nuovi set di armature, equipaggiamento e la possibilità di saltare i filmati cinematografici. La lista delle caratteristiche è stata dettagliata da Sony stessa:

Rivivi il viaggio di Kratos e di Atreus con tutte le tue armature precedenti, gli incantesimi, i talismani, le risorse e le abilità a seconda della difficoltà che hai scelto.

Metti alla prova le tue capacità contro i nemici di livello superiore; alcuni di loro potrebbero persino avere nuovi trucchi nelle maniche!

La peculiarità unica del New Game+ è un nuovo livello di attrezzature rare da costruire e migliorare! Colleziona la “Skap Slag”, una nuova risorsa per ottimizzare le tue armi al meglio del meglio dei nostri migliori fabbri.

Gioca in modo completamente nuovo esplorando le nuove opzioni di personalizzazione con i nuovi incantesimi e i potentissimi set di armature.

Infine, una volta completato l’intero gioco, torna subito all’azione grazie alla nuova capacità di salto cinematografico sia in modalità normale sia in modalità New Game+.

A quattro mesi esatti dall’uscita dell’odissea action fantasy dedicata a Kratos e Atreus, appuntamento dunque al prossimo 20 agosto per immergersi nuovamente in God of War e intraprendere l’avventura nella modalità New Game+.