Google Pixel 3 XL: spunta un presunto unboxing

Cristiano Ghidotti,

Ormai non passa giorno senza che spunti in Rete una nuova voce di corridoio, un rumor oppure un’indiscrezione in merito ai nuovi smartphone di casa Google. Pixel 3 XL e Pixel 3 saranno annunciati in via ufficiale dal gruppo di Mountain View a inizio ottobre, con tutta probabilità giovedì 4, ma sia il design sia le specifiche dei dispositivi sono già note.

Oggi si torna a parlarne per la comparsa di un filmato, visibile in streaming di seguito, che mostra l’unboxing del modello più grande, quel Pixel 3 XL che bigG ha realizzato per definire un nuovo punto di riferimento all’interno dell’ecosistema Android e più in generale nel territorio mobile. Sebbene nel video (caricato da un utente russo) non compaia il device, è possibile dare uno sguardo in anteprima al contenuto della confezione, del tutto simile a quanto già visto lo scorso anno con il predecessore Pixel 2 XL: auricolari con cavo, manuali, caricatore per la batteria ecc. Ovviamente il tutto è da prendere con le pinze, non trattandosi di una fonte ufficiale.

Lo stesso utente ha pubblicato anche alcune immagini del dispositivo, una delle quali riportata qui sotto: balza subito all’occhio il massiccio notch presente sulla parte superiore del display per ospitare la fotocamera frontale e i sensori. La schermata torna utile anche per dare un’occhiata alle specifiche tecniche: processore Snapdragon 845 come sugli altri top di gamma della stagione, GPU Adreno 630 per l’elaborazione degli elementi grafici, 4 GB di RAM, schermo con risoluzione 2960×1440 pixel (494 ppi) e ovviamente sistema operativo Android 9.0 Pie a muovere il comparto software. Da qui a inizio ottobre di certo non mancheranno nuove indiscrezioni.