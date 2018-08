Kena Mobile rimodula in meglio Kena Digital Black

Filippo Vendrame,

Kena Mobile ha deciso di rimodulare la sua offerta tariffaria Kena Digital Black proposta lo scorso anno in occasione della ricorrenza del Black Friday. Per una volta, però, le notizie sono positive in quanto l’operatore virtuale di TIM ha deciso di migliorare i contenuti della sua tariffa senza modificarne il prezzo. Kena Mobile, infatti, ha iniziato ad inviare un SMS informativo a tutti i suoi clienti con attiva questa speciale tariffa evidenziando che dal prossimo rinnovo la loro offerta sarebbe diventata moto più ricca.

Nello specifico, tutti i clienti dell’operatore virtuale con attiva l’offerta tariffaria Kena Digital Black potranno godere, previa ricezione dell’SMS informativo, di 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, di 50 SMS e di ben 20 GB di traffico Internet. Il tutto sempre allo stesso prezzo di 4,99 euro al mese. Trattasi sicuramente di una buona notizia visto che, solitamente, tutte le rimodulazioni effettuate dagli operatori sono sempre negative. Secondo MVNONEWS che ha condiviso in anteprima questa novità, questa rimodulazione positiva non sarà l’unica che Kena Mobile effettuerà. Secondo la fonte, molto presto tutte le offerte tariffarie che prevedono un costo di circa 5 euro al mese saranno rimodulate positivamente con l’aggiunta di un quantitativo superiore di traffico dati.

Trattasi di un’operazione con cui Kena Mobile punta a voler fidelizzare i suoi clienti proponendo anche ai già clienti miglioramenti tariffari attraverso nuove promozioni. Una prassi rara per il mercato italiano visto che i vecchi clienti degli operatori spesso sono esclusi dalle nuove promozioni.

Si ricorda, infine, che per mantenere attivo il piano Kena Digital Black è necessario che il credito sulla SIM sia sufficiente a coprire i costi di rinnovo. In caso contrario l’offerta sarà sospesa per 90 giorni durante i quali saranno applicati i costi del piano base dell’operatore. Se entro i 90 giorni non viene effettuata la ricarica, l’offerta viene disattivata.