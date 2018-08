Red Dead Redemption 2: primo trailer di gameplay

Cristiano Ghidotti,

Quando mancano ormai meno di tre mesi al debutto di uno dei titoli videoludici più attesi dell’anno, Red Dead Redemption 2, ecco che Rockstar Games cala l’asso e aumenta ulteriormente l’hype con la pubblicazione del primo trailer di gameplay, visibile in streaming qui di seguito. Un primo assaggio di ciò che attende i giocatori nella nuova avventura ambientata nel Far West.

Lo sviluppo ha richiesto più tempo del previsto, necessario alla software house per apportare perfezionamenti e ottimizzazioni così da poter garantire una qualità sopraffina al day one, senza dover ricorrere al rilascio di patch correttive in seguito. Ciò ha portato ad alcuni rinvii, giustificati proprio dalla volontà di offrire un prodotto esente da pecche.

La storia narrata è ambientata cronologicamente alcuni anni prima gli eventi visti in RDR, più precisamente nel 1899, con Arthur Morgan a vestire i panni del protagonista, uno dei leader della banda Van der Linde. La mappa sarà enorme, molto più grande rispetto a quella del predecessore, anche in questo caso liberamente esplorabile in pieno stile open world, così da scegliere se seguire la trama principale oppure addentrarsi nelle intricate e molteplici quest secondarie. Ecco il trailer che mostra alcune fasi di gioco.

La data di uscita di Red Dead Redemption 2 è fissata per il 26 ottobre, sulle piattaforma PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo è ovviamente già disponibile da tempo per l’acquisto in pre-ordine (in offerta su Amazon a 67 euro), con la possibilità di scegliere tra le edizioni Standard, Special e Ultimate, queste ultime arricchite da un gran numero di contenuti esclusivi. C’è anche un Collector’s Box con oggetti da sfoggiare sullo scaffale. Non è da escludere che Rockstar Games abbia già in cantiere anche la versione PC, come ipotizzato da alcune indiscrezioni comparse online di recente. In chiusura una galleria di screenshot.