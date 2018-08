Xiaomi Mi 8 disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Arriva ufficialmente in Italia l’attuale top di gamma del produttore cinese annunciato a fine maggio. Il Mi 8 possiede un design molto raffinato e offre diverse tecnologie innovative, tra cui il GPS a doppia frequenza che migliora la precisione della navigazione. Lo smartphone possiede inoltre una delle fotocamere posteriori più avanzate sul mercato (punteggio 105 nei test DxOMark).

Il Mi 8 ha un corpo in vetro curvo su quattro lati e circondato da una cornice in alluminio serie 7000. Lo schermo AMOLED da 6,21 pollici ha una risoluzione full HD+ (2248×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18.7:9. Nella parte superiore è presente un notch che ospita la fotocamera frontale da 20 megapixel e il sensore IR per il riconoscimento facciale. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Non è presente lo slot per schede microSD.

Galleria di immagini: Xiaomi Mi 8, immagini dello smartphone

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti due sensori da 12 megapixel, abbinati rispettivamente ad un obiettivo grandangolare con apertura f/1.8 e ad un teleobiettivo con apertura f/2.4. Xiaomi ha implementato diverse tecnologie e funzionalità, tra cui stabilizzazione ottica delle immagini, autofocus dual pixel, effetto bokeh, riconoscimento automatico della scena, editing video, registrazione video a 4K e in slow motion. La fotocamera frontale sfrutta l’intelligenza artificiale per eliminare i difetti della pelle (3D Beautify)

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Galileo e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e una batteria da 3.400 mAh che supporta la ricarica rapida Quick Charge 4+. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9. La funzionalità Face Unlock arriverà in un secondo momento mediante aggiornamento software.

Gli utenti italiano possono acquistare le versioni con 64 e 128 GB di storage presso Mi Store autorizzati, Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert e Trony. I prezzi sono 529,90 euro (6GB+64GB) e 579,90 euro (6GB+128GB).