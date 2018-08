DAZN e Sky: i termini dell’accordo

Floriana Giambarresi,

Manca ormai davvero poco all’inizio di una nuova stagione calcistica e sportiva e, quest’anno, gli appassionati avranno a disposizione diverse offerte per guardare in diretta e on demand i match e le squadre preferite: tra le varie cose, DAZN in Italia trasmetterà tre gare in esclusiva di Serie A e tutta la serie B, mentre Sky ha acquisito in esclusiva 7 partite di ogni turno della massima competizione calcistica italiana. Possono però sorgere tanti interrogativi per chi è già abbonato a Sky e per chi non lo è, ma i termini dell’accordo con DAZN fanno chiarezza.

Per quanto riguarda l’offerta calcio, SKY offre ogni turno 7 partite di Serie A su 10 in esclusiva, oltre alla UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Premier League e la Bundesliga, mentre DAZN offre le 3 partite di Serie A restanti, in esclusiva, oltre a tutta la Serie B e altri campionati esteri tra cui LaLiga, Ligue 1 e Ligue 2, Coupe de Ligue, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Trophée des Champions, OPEL Cup, Recopa Sudamericana, FA Cup e EFL Cup. Sembra che l’ago della bilancia penda fortemente verso Sky, ma in realtà DAZN si è assicurata tra le varie cose anche l’anticipo del sabato sera (ore 20:45), che spesso e volentieri costituisce un big match. Inoltre gli appassionati di calcio vorrebbero vedere tutta la Serie A ed è per tale ragione che le due aziende hanno stretto un accordo vantaggioso per ogni parte.

I termini dell’accordo tra Sky e DAZN vedono Sky offrire ai propri clienti la possibilità di accedere a prezzo ridotto all’applicazione di streaming concorrente. In particolare, si potranno acquistare dei ticket che consentono l’accesso a DAZN – e che, oltre che su Sky Q, potranno essere fruiti anche sui device connessi quali tablet, smartphone, computer, smart tv e console per videogiochi – sul sito di Sky, su App Fai Da Te, presso i punti vendita Sky o presso il servizio clienti Sky. A partire da Settembre sarà possibile anche l’acquisto via SMS o tramite un risponditore automatico. In seguito dell’acquisto del ticket, il cliente riceverà via SMS un codice promozione da inserire sulla pagina di attivazione DAZN riservata ai clienti Sky creando la propria username e password. Da lì sarà possibile iniziare la visione di DAZN sui dispositivi compatibili.

Si potranno acquistare 3 tipi di ticket:

ticket DAZN da 9 mesi al prezzo scontato di 59,99 euro, con uno sconto di oltre il 30% rispetto al canone DAZN

ticket DAZN 3 mesi al prezzo scontato di 21,99 euro, con uno sconto del 25% circa sul totale

ticket DAZN 1 mese, a 7,99 euro invece di 9,99 euro, solo per i clienti Sky da più di un anno con extra. Tutti gli altri clienti potranno acquistare il ticket in questione al prezzo di listino di 9,99 euro.

L’offerta riservata ai clienti Sky per DAZN sarà disponibile a partire da metà agosto, in tempo per l’inizio della nuova stagione calcistica.