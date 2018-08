DJI Mavic 2, annuncio il 23 agosto?

Filippo Vendrame,

DJI avrebbe programmato di tenere l’evento “See The Bigger Picture”, in cui presenterà i suoi nuovi droni DJI Mavic 2, il prossimo 23 di agosto alle ore 16 (orario italiano). L’evento si terrà a New York. La data non è ancora ufficiale ma fonti affidabili affermano che la società cinese avrebbe già fissato l’appuntamento della presentazione per la fine del mese di agosto. Si ricorda che originariamente, DJI avrebbe dovuto svelare i suoi droni ad inizio di luglio ma poi decise di rinviarne il lancio a causa di problemi non meglio precisati.

Problemi che, a questo punto, sembrerebbero essere stati risolti visto che il costruttore cinese avrebbe deciso di fissare nuovamente la data di lancio dei suoi droni. Il contenuto dell’evento non è stato divulgato anche se è noto che saranno presentati i nuovi droni DJI Mavic 2 di cui si conoscono già molti particolari, soprattutto dopo la pubblicazione di un catalogo pubblicitario dove era stati, per errore, inclusi con tutte le loro specifiche principali. Il 23 agosto, dunque, dovrebbero essere annunciati i nuovi droni Mavic 2 Pro e il Mavic 2 Zoom.

Il primo dispone di un sensore da 1 pollice con camera Hasselblad. Il secondo modello, invece, disporrà di una fotocamera con zoom ottico fino a 2x e funzioni Dolly Zoom. Per entrambi i modelli l’autonomia massima di volo è di 31 minuti. DJI Mavic 2 Pro e il Mavic 2 Zoom dispongono anche di sensori anticollisione su tutti i lati grazie ai quali potranno evitare gli ostacoli durante il volo. In modalità Sport potranno superare i 70 Km/h e la loro scheda tecnica mette in evidenza la presenza di OcuSync 2 e dell’ActiveTrack 2.0.

Tutti gli ulteriori dettagli tecnici, oltre al prezzo, saranno svelati durante l’evento di lancio. Possibile, infine, che DJI annunci anche una versione Enterprise del DJI Mavic 2, pensata appositamente per il mondo professionale.