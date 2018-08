iPhone 2018: tre mockup in video

Marco Grigis,

Mancano poche settimane alla presentazione dei nuovi iPhone 2018, la rinnovata linea degli smartphone Apple probabilmente composta da tre esemplari. I nomi ufficiali dei modelli non sono stati ancora svelati, tuttavia le fattezze dei dispositivi sembrano ormai essere già confermate. Tanto che da settimane appaiono online i più svariati leak, mentre pochi giorni fa è stato pubblicato sulla piattaforma YouTube un video con quelli che appaiono come dei mockup oppure dei “dummy phone”.

Il video in questione è stato condiviso da Marques Brownlee, personaggio YouTube sempre molto aggiornato sul fronte della mela morsicata, e mostra i tre ormai imminenti iPhone 2018. Il filmato conferma praticamente tutte le indiscrezioni già emerse nelle scorse settimane, a partire dalla dimensione dei device.

Saranno probabilmente tre gli smartphone Apple in arrivo a settembre: due successori OLED di iPhone X, rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici, e un modello LCD da 6.1. L’edizione da 5.8 pollici, così come si apprende dal video, sarà esteticamente identica al suo predecessore: l’aggiornamento riguarderà probabilmente soltanto le caratteristiche hardware, tra cui l’inclusione di un nuovo processore A12. Il secondo modello, forse chiamato iPhone X Plus, mantiene lo stesso design, ovviamente in una scala più grande data la presenza di un pannello da 6.5 pollici. Entrambi i dispositivi, inoltre, potrebbero essere offerti nella nuova colorazione oro, oltre alle classiche bianca e nera.

La grande novità è invece rappresentata dall’edizione LCD, un device dal prezzo più ridotto rispetto agli altri due rappresentanti della linea proprio data l’assenza di un pannello OLED. Pur mantenendo una scocca principalmente in vetro, come gli altri due device, questo smartphone incorpora una fotocamera singola anziché doppia, seppur di dimensioni maggiori rispetto a iPhone 8. Non ultimo, il dispositivo sarà compatibile con le tecnologie di riconoscimento facciale Face ID: dispone infatti di un top notch nonostante il display sia un classico LCD. Tutti gli esemplari dovrebbero essere presentati a settembre, in occasione del classico evento in quel di Apple Park.