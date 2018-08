PS4 Pro, ecco la 500 Million Limited Edition

Floriana Giambarresi,

Per festeggiare le oltre 500 milioni di console PlayStation vendute negli ultimi due decenni, Sony ha appena annunciato la 500 Million Limited Edition PS4 Pro, una edizione speciale del suo hardware per il gaming più potente realizzata in sole 50mila unità, in un blu traslucido che richiama lo stile degli anni ’90.

Quando Sony ha lanciato la prima PlayStation (nel 1994 in Giappone), ha rivoluzionato l’industria videoludica poiché ha prodotto una console e dei giochi capaci di attirare gli adulti ma anche le generazioni più giovani. Ora, a 24 anni di distanza e dopo quattro generazioni di hardware, la casa produttrice celebra la vendita di 500 milioni di console; in particolare, Sony ha venduto 523,3 milioni di sistemi PlayStation in tutto il mondo, dunque il raggiungimento di tale milestone è un momento da festeggiare con un lancio del tutto nuovo.

Questo lancio consiste nella 500 Million Limited Edition PS4 Pro, disponibile in sole 50mila unità in tutto il mondo, a partire dal 24 agosto. Ciò che rende speciale tale edizione è l’involucro blu traslucido, riportato anche sul controller wireless DualShock 4. Sulla parte anteriore del sistema è presente una targhetta commemorativa in rame con inciso il numero di serie dell’edizione limitata. Al suo interno, è presente un disco fisso da 2 terabyte (TB), mentre nella confezione si troverà anche una PlayStation Camera e un supporto verticale per la console.

Disponibile presto al prezzo consigliato di 499 euro in Europa, sarà difficile ottenerne una copia dato il numero particolarmente limitato di unità a disposizione. Cuffie wireless placcate in oro, dal nome Gold Limited Edition, saranno vendute separatamente al prezzo di 89 euro.