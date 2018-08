Samsung Galaxy Note 9 si prenota su Amazon

Filippo Vendrame,

Samsung ha dato il via ai preordini del suo nuovo phablet Android Galaxy Note 9 dalla giornata di ieri, subito dopo la presentazione ufficiale. Tra gli eShop dove il dispositivo è ordinabile in Italia c’è anche Amazon dove, però, al momento è disponibile solamente la versione con 4GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna al prezzo di 1029 euro. La variante più costosa, 1279 euro, con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, invece, al momento sembra non essere disponibile. Una scelta curiosa visto che nei negozi e in alcuni altri eShop è, invece, prenotatile.

In ogni caso, il Samsung Galaxy Note 9 nella versione da 4GB/128GB è prenotabile in tutte le colorazioni disponibili e cioè Ocean Blue, Midnight Black e Lavender Purple. Le consegne sono garantite per il 24 agosto, data del debutto ufficiale in Italia di questo phablet Android. Chi prenoterà su Amazon il Samsung Galaxy Note 9 potrà godere della garanzia della “prenotazione al prezzo minimo garantito”. Questo significa che chi prenoterà adesso, nel caso il prezzo dovesse calare al momento del debutto, pagherà il prezzo più basso. Dunque, se per qualche motivo il prezzo del phablet dovesse calare di qualche euro prima del lancio ufficiale, tutti coloro che l’avranno prenotato pagheranno il prezzo più basso e non quello ufficiale di listino attuale.

Non sono previste spese di spedizione. Inoltre, chi prenoterà il Samsung Galaxy Note 9 presso Amazon potrà rientrare nella promozione esclusiva della casa coreana che vede offrire una supervalutazione dell’usato sino a 600 euro per tutti coloro che daranno dentro il loro vecchio smartphone prenotando il nuovo phablet Android.

Il nuovo phablet di Samsung può essere, comunque, prenotato anche su altri eShop, presso le catene di elettronica come MediaWorld ed Unieuro e nei negozi degli operatori di telefonia mobile.