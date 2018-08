Galaxy Note 9 con TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia

Filippo Vendrame,

Il Samsung Galaxy Note 9 sarà disponibile anche attraverso gli operatori TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia. All’interno dei portali ufficiali di questi operatori è già stata aperta una pagina dedicata al nuovo phablet Android della casa coreana. All’interno di questi mini siti, gli interessati potranno scoprire tutte le caratteristiche e le funzionalità del Galaxy Note 9. Inoltre, TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia offrono la possibilità ai loro clienti di poter preordinare il phablet online o nei loro negozi anche per poter sfruttare la promozione della casa coreana che supervaluta un eventuale usato sino a 600 euro.

L’apparizione del Samsung Galaxy Note 9 all’interno dei siti di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia significa che gli operatori offriranno il nuovo phablet Android coreano anche attraverso promozioni studiate ad hoc in abbinamento a qualche speciale offerta tariffaria. Al momento, gli operatori non hanno ancora condiviso nessuna informazione in tal senso ma lo schema delle offerte non dovrebbe essere troppo dissimile da quello applicato per tutti gli altri top di gamma. TIM, per esempio, oltre alla possibilità di abbinare a rate il phablet alle ricaricabili, potrebbe offrirlo anche all’interno dei piani TIM Next e TIM Next Unlimited. Vodafone, invece, dovrebbe proporlo all’interno dei piani Vodafone Unlimited.

3 Italia potrebbe scegliere di abbinare il Galaxy Note 9 ai piani FREE e ALL-IN, mentre Wind all’interno di alcuni piani All-Inclusive. Dettagli tariffari che sicuramente emergeranno nei prossimi giorni, mano a mano che si avvicinerà la data del debutto del phablet sul mercato italiano prevista per il 24 agosto. Solo TIM fa già sapere che chi acquisterà nei suoi negozi uno dei nuovi Samsung Galaxy Note 9 potrà disporre di 60 GB gratis di Internet 4G per 30 giorni.

Il Samsung Galaxy Note 9, di ricorda, potrà essere acquistato a 1029 euro nella versione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e a 1279 euro nella declinazione con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.