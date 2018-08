Wind Smart Top 30: 1000 minuti e 30 GB a 10 euro

Filippo Vendrame,

Sino al 19 agosto, tutti i nuovi clienti Wind che acquisteranno una SIM, anche senza portabilità, potranno richiedere l’attivazione online di Wind Smart Top 30. Trattasi di una speciale offerta tariffaria che prevede 1000 minuti di chiamate verso tutti e ben 30 GB di traffico Internet 4G al costo di 10 euro al mese. L’addebito è previsto sul credito residuo e non è previsto alcun vincolo contrattuale.

Il costo della SIM è di 10 euro con 0,01 euro di traffico incluso. Il costo di attivazione è in promozione a 5 euro se il cliente manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi (10 euro il costo normale). In caso di recesso anticipato, Wind addebiterà i 5 euro scontati al momento dell’attivazione. In totale, dunque, i clienti dovranno sostenere una spesa di 25 euro il primo mese, compreso il costo del primo mese dell’offerta. Al superamento dei minuti inclusi, si pagheranno 29cent/euro al minuto senza scatto alla risposta. Superati i GB disponibili la navigazione sarà bloccata. Gli SMS costano 29 centesimi di euro l’uno.

L’offerta è compatibile con la promo Porta i tuoi amici. L’offerta non è compatibile con telefono incluso, con le offerte Pieno Wind e tutte le opzioni che includono un bonus nazionale e in roaming in Unione Europea di minuti, SMS e GIGA ad eccezione delle offerte Optional + Minuti, + SMS, + GIGA, Wind Unlimited, Internet 5 Giga, Internet 10 Giga, Internet 20 Giga, Internet 30 Giga, Giga International.

L’offerta include il servizio che informa delle chiamate ricevute mentre si ha il telefono spento, non raggiungibile o quando si è occupati in un’altra conversazione.

L’offerta può essere disattivata chiamando il 155 o inviando un SMS con testo SMART NO al 4033 con efficacia al termine del periodo del rinnovo. È necessario attendere l’SMS di conferma attivazione per utilizzare l’offerta.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito di Wind.