Il CFO David Wells lascia Netflix dopo 14 anni

Cristiano Ghidotti,

Netflix perde oggi un pezzo importante del proprio organigramma: David Wells, che nel 2010 ha assunto il ruolo di CFO (Chief Financial Officer) del gruppo, lascia il colosso dello streaming per dedicarsi ad altre, non meglio precisate attività legate alla filantropia. Ad annunciarlo è un comunicato pubblicato direttamente dall’azienda. Non è ancora stato indicato il successore che ne raccoglierà l’eredità.

Il direttore finanziario della società ha giocato un ruolo di cruciale importanza in un periodo di forte crescita, aiutando la transazione dell’attività di Netflix che prima di occuparsi dello streaming dei contenuti operava (fino al 2008 circa) come distributore di film e materiale multimediale su supporto fisico. Oggi la piattaforma vanta oltre 125 milioni di abbonati a livello globale (dato aggiornato al mese di aprile). Queste le parole di Wells, in forma tradotta, riportate in un comunicato condiviso da Netflix sul proprio sito ufficiale, che in conclusione accenna al proprio futuro.

Sono stati 14 anni meravigliosi con Netflix e sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo fatto. Dopo aver discusso il mio desiderio di cambiamento con Reed, abbiamo concordato che grazie alla solida posizione finanziaria e agli entusiasmanti piani di crescita, è il momento giusto per identificare un nuovo leader finanziario. Personalmente, il prossimo capitolo della mia carriera sarà maggiormente focalizzato sulla filantropia: mi piacciono le grandi sfide, ma al momento non sono ancora certo di quali saranno.

Gli fa eco la dichiarazione del CEO, Reed Hastings.