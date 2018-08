CPU Intel di nona generazione dal primo ottobre?

Filippo Vendrame,

Intel potrebbe svelare i suoi processori di nona generazione il prossimo primo di ottobre. L’indiscrezione arriva da un nuovo report di wccftech.com che riferisce che i processori che dovrebbero essere svelati il prossimo primo di ottobre saranno realizzati con il processo produttivo a 14nm con architettura Coffee Lake. I processori Intel Cannon Lake con processo produttivo a 10nm, infatti, sono stati rimandati fino al 2019. Della nuova generazione di CPU che dovrebbe essere svelata ad ottobre, il modello di punta sarà il Core i9-9900K che dovrebbe essere realizzato con 8 core e 16 thread.

I documenti trapelati e svelati all’interno di questo report di wccftech.com mostrano che questo sarà il primo processore desktop Core i9 mainstream e che includerà 16 MB di cache L3 e il chip grafico UHD 620. Si prevede che anche il processore Intel Core i7 di nona generazione sarà realizzato con 8 core e 8 thread (rispetto agli attuali 6 core), mentre il Core i5 con 6 core e 6 thread. Una conferma dell’imminente arrivo della nuova famiglia di processori arriva anche dal noto software CPU Z che ha aggiunto il supporto a queste CPU. Se il report è accurato e se davvero Intel il primo ottobre lancerà la sua nuova famiglia di processori di nona generazione, è lecito attendersi di trovare queste CPU nei primi computer entro la fine dell’anno.

Ovviamente, chi costruisce in casa la propria macchina, soprattutto per uso gaming, vorrà prima vedere come si comportano questi nuovi processori non solo nei confronti dei loro predecessori ma anche, soprattutto, nei confronti delle CPU AMD di ultima generazione.

Quesiti più che leciti le cui risposte dovrebbero arrivare tra poco più di un mese, poco dopo il lancio di questi nuovi processori.