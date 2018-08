The Elder Scrolls: Legends non uscirà su PS4?

Floriana Giambarresi,

Il gioco di carte collezionabili di Bethesda The Elder Scrolls: Legends sarà lanciato solo su console che supportano il cross-play con le versioni PC e mobile del titolo. Lo ha dichiarato Pete Hines della software house in occasione di un’intervista a GameInformer, lasciando dunque ipotizzare che Legends non arriverà su PS4.

All’E3 2018 di Los Angeles, Bethesda ha annunciato che The Elder Scrolls: Legends è previsto per l’uscita su console entro la fine dell’anno, senza tuttavia specificarne le piattaforme di lancio. Hines ha dunque sottolineato che gli hardware che ne vedranno il debutto saranno quelli che supporteranno il cross-play e che la questione non è negoziabile: sebbene non abbia mai parlato della PlayStation 4, è risaputo che Sony non sostiene tale funzionalità, almeno per il momento, pertanto la release del gioco su tale console potrebbe non arrivare.

Quando gli è stato chiesto in particolare se il gioco sarebbe uscito su PS4 e se Sony fosse disposta a cambiare le sue posizioni sul cross-play, Hines ha infatti dichiarato:

Continuiamo a parlare con tutti i nostri partner della piattaforma, ma questi [termini] sono essenzialmente non negoziabili. Non possiamo parlare di una versione di Legends in cui porti i tuoi progressi con te, e un’altra versione in cui ti trovi all’interno di quell’ecosistema o fuori da tutto il resto: questo è contrario a ciò che il gioco è stato. Il modo in cui il gioco funziona in questo momento su Apple, Google, Steam e Bethesda.net, non importa dove si acquistano le cose, se giochi su un’altra piattaforma, quelle cose sono lì. Non importa quale piattaforma usi, giochi contro tutti quelli che stanno giocando in quel momento, non c’è un “Oh, è più facile da controllare, o ha un framerate migliore su questo sistema”. È un gioco di carte strategiche, queste questioni non sono rilevanti.

Qualche settimana fa, Sony aveva detto che stava «esaminando le possibilità» per consentire il cross-play anche sulla sua console ma le sue politiche attuali potrebbero costargli l’esclusione di un titolo importante come The Elder Scrolls: Legends.