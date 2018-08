Windows 10 19H1 build 18214 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la build 18214 di Windows 10 facente parte del ramo di sviluppo 19H1 (Redstone 6) a tutti gli Insider che fanno parte del canale Skip Ahead. Trattasi di una nuova build del futuro aggiornamento funzionale di Windows 10 che arriverà nella primavera del 2019. Questa nuova build non porta in dote molte novità e sostanzialmente si allinea alle ultime funzionalità inserite in Windows 10 Redstone 5.

In particolare, in quest’ultima build del ramo di sviluppo 19H1 arriva l’app Your Phone. Proprio come su Redstone 5, gli Insider potranno scaricare quest’applicazione dal Microsoft Store per poi utilizzarla per dialogare direttamente con i loro smartphone Android ed iOS. In particolare, i possessori di uno smartphone Android potranno sincronizzare con un PC Windows 10 tutte le loro foto senza dover utilizzare ulteriori soluzioni di terze parti. Non manca, poi, una nutrita lista di correttivi e di ottimizzazioni.

Il change log di questa nuova build di Windows 10 presenta anche una lunga lista di problemi. Un dato che non deve stupire visto che questa nuova declinazione di Windows 10 è ancora all’inizio del suo sviluppo e, quindi, i problemi di stabilità e di funzionamento possono essere ancora tanti. Il suggerimento, dunque, è quello di testarla solamente all’interno di macchine dedicate, oppure all’intero di macchine virtuali.

Al momento, le funzionalità incluse in questa nuova declinazione di Windows 10 non sono molte. Anche in questo caso trattasi di una scelta voluta. Microsoft sta lavorando per preparare le basi della prossima evoluzione di Windows 10 e solo in un secondo momento inizierà ad introdurre le più sostanziose novità che gli Insider potranno testare accuratamente.