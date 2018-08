Windows 10 Redstone 5 build 17735, le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft, nel corso dello scorso weekend, ha rilasciato la nuova build 17735 di Windows 10 Redstone 5 agli Insider che hanno scelto il Fast Ring. Questa nuova build arriva a pochi giorni dal rilascio dell’ultima versione di sviluppo del prossimo aggiornamento funzionale di Windows 10. Questa accelerazione non deve stupire. Redstone 5, infatti, è giunto oramai al termine del suo sviluppo e, adesso, la casa di Redmond si sta concentrando nella risoluzione dei bug e nell’ottimizzazione delle prestazioni.

Il change log di questa build, infatti, non rivela l’arrivo di nessuna novità particolare. Presente solamente una lunga lista di correttivi posti in essere per migliorare la stabilità del sistema operativo. Si ricorda che questa nuova versione di Windows 10 dovrebbe essere finalizzata per il mese di settembre per poi essere rilasciata durante il mese di ottobre anche se non si conosce, al momento, una data esatta. Questo nuovo aggiornamento funzionale del sistema operativo di Microsoft dovrebbe prendere il nome di Windows 10 October 2018 Update. Un nome non particolarmente di fantasia ma che esplicita chiaramente il mese in cui l’aggiornamento sarà rilasciato a tutti gli utenti Windows 10.

Il change log evidenzia, inoltre, la presenza di una serie di problemi ancora presenti che potrebbero pregiudicare l’esperienza d’uso della piattaforma. Dunque, il suggerimento è quello di provare questa nuova build solamente all’interno di macchine dedicate ai test, oppure all’interno di macchine virtuali.

Alla luce del fatto che Microsoft si sta avvicinando alla fine dello sviluppo di Windows 10 Redstone 5, è lecito attendersi il rilascio di nuove build contenenti solamente correttivi anche con una certa frequenza.