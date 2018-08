Droni: 25 giorni in volo senza mai atterrare

Filippo Vendrame,

Mentre Facebook e Google hanno recentemente abbandonato i loro progetti di realizzare droni alimentati ad energia solare, c’è chi ha, invece, portato avanti con successo un progetto analogo. Trattasi di Airbus che ha annunciato che il suo Zephyr S a energia solare ha volato per 25 giorni consecutivi senza mai atterrare. Trattasi di un primato assoluto. Il precedente record apparteneva al prototipo dello Zephyr che era stato in grado di volare per “soli” 14 giorni consecutivi.

Lo Zephyr vola solo alimentato dall’energia solare a oltre 70.000 piedi di quota, un’altezza che solo pochi aerei come il Concorde e l’SR-71 Blackbird hanno raggiunto. A quell’altitudine si trova ben al di sopra da ogni possibile disturbo atmosferico e può compiere, così, agevolmente operazioni di ricognizione, sorveglianza e comunicazione. Airbus ha evidenziato come il suo Zephyr sia in grado di fornire servizi molto simili a quelli che un satellite è in grado di offrire ma ad un costo estremamente molto più basso. Un video condiviso dalla società evidenzia come questo velivolo decolli con estrema facilità.

Tra i primi clienti di Airbus, l’l’esercito britannico che ha ordinato tre Zephyr. Il drone di Airbus non è più oggi un prototipo ma un velivolo di produzione vero e proprio. I militari potrebbero usare il drone per vari compiti come effettuare operazioni di sorveglianza oppure di monitoraggio di disastri ambientali.

Airbus prevede di spostare la propria base operativa Zephyr in Australia e lanciare un modello più potente chiamato Zephyr T. Questo drone potrebbe essere utilizzato anche per offrire connettività Internet proprio come Facebook aveva programmato di fare con il suo drone Aquila.