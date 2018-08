Lenovo presenta la workstation ThinkPad P72

Cristiano Ghidotti,

Insieme al modello P1 con schermo da 15 pollici, nella giornata di ieri è stata presentata in via ufficiale anche Lenovo ThinkPad P72, altra workstation progettata e realizzata in modo tale da soddisfare le esigenze di coloro che non sono disposti ad accettare compromessi in termini di potenza di calcolo e prestazioni. Stando a quanto dichiarato dal produttore, si tratta di un device particolarmente adatto ai professionisti che operano negli ambiti della finanza, dell’automotive e del settore petrolifero.

Lenovo, coerente con la propria storia, ha scelto così di rispondere ancora una volta ai bisogni delle diverse tipologie di clienti, specifiche in base all’attività svolta quotidianamente. Per via delle sue dimensioni, ThinkPad P72 può essere definita senza timore di smentita un vero e proprio desktop replacement: integra infatti uno chassis da 17 pollici. Le performance sono garantite dall’impiego dei processori Intel Xeon di ottava generazione affiancati da schede video NVIDIA Quadro (fino alla P5200) per l’elaborazione dei modelli grafici più complessi. In termini di storage è possibile arrivare fino a 6 TB di archiviazione, con 128 GB di memoria e 16 GB di memoria Optane. Il sistema operativo preinstallato è ovviamente Windows 10.

Il debutto sul mercato italiano di ThinkPad P72, così come quello del già citato modello ThinkPad P1, è previsto dalla fine del mese di settembre. Per quanto riguarda il prezzo, la configurazione con CPU Intel Core i7-8750H, 8 GB, disco PCIe da 256 GB per il salvataggio di documenti e contenuti, schermo con risoluzione Full HD e GPU NVIDIA Quadro P2000 è fissato in 2.099,00 (IVA esclusa). In chiusura una galleria di immagini che permette di osservare da vicino il design della workstation, nata dall’esperienza del gruppo acquisita negli oltre 25 anni del brand ThinkPad.