Marvel’s Spider-Man, il frenetico trailer di lancio

Floriana Giambarresi,

In vista dell’ormai vicino debutto di Marvel’s Spider-Man su PS4, Sony e Insomniac Games vogliono aumentare l’hype pubblicando un esplosivo e imperdibile trailer di lancio del gioco, che entusiasma mostrando parte del gameplay con a fianco una colonna sonora più che azzeccata.

Con il nuovo trailer è possibile avere un assaggio dell’azione esplosiva di cui i giocatori saranno protagonisti in Spider-Man, mentre il protagonista di quest’avventura è impegnato ad affrontare alcuni dei villan che si troveranno nel gioco, tra cui l’Avvoltoio, lo Scoprione, Mr. Negative, Rhino, Shocker e Kingpin. Non mancheranno comunque personaggi secondari di importanza tra cui Mary Jane e Miles Morales, che in almeno una missione pare che saranno dei personaggi giocabili.

Si legge sul PlayStation Blog che saranno molte le possibilità d’intrattenimento:

Vuoi entrare in contatto ravvicinato e colpire rapidamente alcuni cattivi? Fallo. Vuoi saltare in aria e direzionare i proiettili sui volti dei rapinatori? Ce la puoi fare. Vuoi sgattaiolare in giro e attaccare i nemici al muro con un colpo d’impatto ben piazzato? Dovresti assolutamente.

Il taglio cinematografico del trailer di lancio di Marvel’s Spider-Man è simile a quelli dei cinecomics stellari di Hollywood, per un risultato finale che lascia difficilmente spazio a dubbi sulla qualità della produzione di Insomniac. Si ricorda che il titolo è in arrivo il prossimo 7 settembre in esclusiva su PS4 e PlayStation 4 Pro, in quest’ultimo caso con supporto al 4K.