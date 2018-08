Michael Kors Access, nuovo smartwatch Wear OS

Floriana Giambarresi,

Michael Kors Access Runway è ufficiale: si tratta del nuovo smartwatch del noto brand di moda, alimentato da Wear OS by Google, caratterizzato da un design elegante e focalizzato più sul fitness e sulla forma fisica rispetto agli orologi lanciati in passato grazie alla presenza di alcune tecnologie. Diversi i modelli in vendita i cui prezzi varieranno in base ai cinturini.

Per quanto concerne il design, il nuovo smartwatch di Michael Kors ha una scocca in metallo e arriverà sul mercato in 9 diversi stili, con opzioni in oro, argento e oro rosa per il corpo stesso e una varietà di cinturini, tra cui in silicone e in acciaio, così da soddisfare ogni gusto estetico. Esteticamente non sembra uno smartwatch, ma un orologio da indossare in ogni occasione, anche durante la sera, come evidenziato da John D. Idol, Chairman e CEO di Michael Kors:

Sono felice che l’iconico modello Runway entri a far parte della nostra fantastica linea di smartwatch, realizzati in collaborazione con Google, per dotarli dell’ultimissima tecnologia wearable e di Google Assistant. Grazie alle nuove caratteristiche e ai nuovi vantaggi degli smartwatch Michael Kors Access, i nostri clienti avranno la certezza di essere connessi come non lo sono mai stati.

In relazione alle specifiche tecniche, lo smartwatch Michael Kors Access Runway si basa su un display rotondo touchscreen da 1,2 pollici con risoluzione di 390 x 390 pixel, una batteria da 300 mAh che secondo il produttore garantisce un’autonomia d’uso di una giornata intera, il chipset Qualcomm Snapdragon Wear 2100 che si trova nella stragrande maggioranza degli orologi intelligenti, e sensori quali GPS per il monitoraggio dei percorsi e NFC per i pagamenti mobile mediante Google Pay. È resistente all’acqua e utilizzabile anche quando si nuota.

L’orologio esegue il sistema operativo Wear OS di Google, che offre tutte le funzionalità che si otterrebbero su altri smartwatch che girano su tale piattaforma. Disponibile negli Stati Uniti a partire dal 13 agosto per poi arrivare anche negli altri territori del globo, come il Regno Unito, lo smartwatch avrà un prezzo di partenza di 295 dollari per arrivare ai 350 dollari nella variante con il cinturino in acciaio inossidabile.