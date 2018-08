Samsung Galaxy Note 9 ha un display da record

Floriana Giambarresi,

L’appena presentato Samsung Galaxy Note 9 dispone del miglior display che è possibile trovare oggi su smartphone: lo dimostrano i test condotti da DisplayMate, che incorona il pannello AMOLED da 6,4 pollici come il leader del settore, uno schermo capace di infrangere ogni record e dunque di non avere rivali.

Il risultato non stupisce dato che il gigante sudcoreano è ben noto per realizzare display di una qualità eccellente, ma nel caso del nuovo Samsung Galaxy Note 9 la compagnia è riuscita ad andare oltre, integrandovi un pannello che è stato promosso a pieni voti in tutti i test di DisplayMate: ad esempio, messo a confronto con quello a bordo del Galaxy Note 8, lo schermo del Note 9 ha una luminosità migliorata del 27% e un’accuratezza cromatica definita «indistinguibile dalla perfezione». Questi aspetti dovrebbero avere un impatto importante nell’utilizzo quotidiano del device, soprattutto all’aperto sotto la diretta luce del sole.

Migliorata anche la parte energetica, dato che il consumo energetico medio dello schermo del Galaxy Note 9 è inferiore dell’8% rispetto a quello del suo predecessore; è dunque bene notare come nel giro di un solo anno Samsung sia riuscita a svolgere un lavoro ulteriormente notevole, soprattutto se si considera che negli scorsi tempi i pannelli AMOLED soffrivano di una scarsa fedeltà dei colori, spesso lontana dalla realtà. Fatta la somma delle singole voci che compongono la serie di test, DisplayMate è giunto alla valutazione complessiva A+, la più alta mai ottenuta da uno smartphone.

Si ricorda che il Samsung Galaxy Note 9 possiede un display Super AMOLED QuadHD+ (2960×1440 pixel di risoluzione) touchscreen, ampio 6,4 pollici.