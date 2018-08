Samsung Galaxy S10 senza 5G, Galaxy X in arrivo

Floriana Giambarresi,

Samsung è intenzionata a essere la prima azienda produttrice al mondo a lanciare uno smartphone pieghevole, il cosiddetto Galaxy X, aggiungendo che il Samsung Galaxy S10 non sarà il primo smartphone 5G dell’azienda. Lo ha confermato a ZDNet DJ Koh, presidente del settore mobile del gigante sudcoreano, in occasione di un evento stampa dedicato ai giornalisti che ha avuto luogo a margine dell’evento Unpacked per la presentazione del Galaxy Note 9.

Nel condividere con la stampa alcuni dettagli sui piani aziendali, il presidente di Samsung ha dunque spiegato che l’azienda non intende utilizzare il Samsung Galaxy S10 come banco di prova per la tecnologia 5G, perché questa non sarà ancora pronta a livello commerciale quando il telefono sarà lanciato, a inizio 2019. E non unificherà la linea Galaxy S con quella Galaxy Note, ma le stesse continueranno a esistere separatamente. Smentite dunque le indiscrezioni che vedevano la società unificare le due gamme di punta: «Per il futuro immediato, non ci sarà un cambiamento nel lancio della serie S nel primo semestre e nella serie Note nella seconda metà dell’anno», ha dichiarato Koh.

Il dirigente ha poi confermato che non manca ormai molto alla presentazione del primo smartphone pieghevole di Samsung e che l’azienda ne ha rinviato il lancio per superare molti ostacoli in termini di qualità e durata che le si sono presentati nella sua progettazione: «Non avremmo avviato [il progetto, ndr] se si fosse trattato di una cosa da fare una sola volta», ha aggiunto il presidente della divisione mobile, suggerendo così che Samsung Galaxy X sarà solo il primo di una nuova serie.

E mentre i concorrenti Apple, Huawei e LG Electronics stanno tutti preparando uno smartphone pieghevole, con Huawei che starebbe peraltro puntando a lanciare la sua soluzione prima di tutti gli altri, Samsung sta puntando sullo sviluppo di innovazioni che saranno realmente apprezzate dai consumatori e che la società farà di tutto per introdurre sul mercato il Galaxy X prima che lo facciano gli altri. Il debutto è previsto per il 2019.