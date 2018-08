Gli smartphone Nokia aggiornati ad Android 9 Pie

Cristiano Ghidotti,

Ora che la prossima versione del sistema operativo mobile del robottino ha un nome ufficiale, è tempo di pensare a quali dei dispositivi già presenti sul mercato riceveranno un aggiornamento alla nuova release. Oggi è il turno di HMD Global, che attraverso un post condiviso su Twitter annuncia i modelli della gamma Nokia che riceveranno l’update ad Android 9.0 Pie.

Al momento non sono state rese note le tempistiche per il rilascio, l’unica certezza è che si assisterà a un rollout graduale, pratica necessaria per assicurarsi che i pacchetti raggiungano senza alcun tipo di problema tutti gli utenti e in tutti i territori. I device saranno così in grado di beneficiare delle migliorie introdotte da Google nella piattaforma, a partire da un utilizzo più razionale e ottimizzato della batteria per prolungarne la durata fino alla luminosità adattiva che regola il funzionamento dello schermo in base al momento della giornata. Ecco riportato di seguito il tweet di Nokia Mobile in forma tradotta.

Ciao, Android Pie sarà disponibile per i Nokia 3, 5, 6 e 8. Il rollout sarà come al solito graduale per garantire la qualità della distribuzione. Nokia 7 Plus fa parte del programma Android One che garantisce due anni di aggiornamenti software, inclusa la versione Pie.

Hi, Android Pie will be available for the Nokia 3, 5, 6 and 8. Roll-out will be phased as usual to secure quality delivery. Nokia 7 Plus is part of the Android One program, which guarantees two years of software updates, including Pie. — Nokia Mobile (@Nokiamobile) August 8, 2018

Il fatto che alcuni produttori come HMD Global, Sony, HTC, OnePlus e BQ abbiano già reso note le roadmap per il rilascio degli aggiornamenti che introdurranno Android 9.0 Pie sui device attualmente in commercio testimonia quanto lo sforzo profuso da Google al fine di combattere il fenomeno della frammentazione stia finalmente iniziando a dare i suoi primi frutti. Ne beneficeranno anzitutto gli utenti, che avranno a disposizione versioni aggiornate del sistema operativo e le più recenti patch di sicurezza per far fronte alle minacce informatiche.