Sony DMP-Z1, un lettore musicale da 7000 euro

Cristiano Ghidotti,

Per la precisione sono 6.930 euro, stando al cambio attuale, mentre negli Stati Uniti il prezzo fissato per il lancio è di 7.882 dollari: Sony DMP-Z1 non è certo un prodotto alla portata di tutte le tasche. Un oggetto del desiderio per gli audiofili, presentato nei giorni scorsi in occasione dell’evento High-End Audio Visual Show andato in scena a Hong Kong.

Fa parte della Signature Series di Sony che offre apparecchiature audio di livello professionale, senza compromessi in termini di qualità nella riproduzione della musica. Garantisce il supporto a tutti i formati in circolazione, ovviamente compresi quelli lossless senza alcun tipo di compressione. Include inoltre un sistema di amplificazione ad alta fedeltà con una ghiera in oro per la regolazione del volume. Lo stesso metallo pregiato è impiegato all’interno, sotto la scocca, per tutte le saldature, così da assicurare un flusso del segnale senza disturbi o decadimenti di qualsiasi tipo.

Non manca nemmeno una funzionalità chiamata Vynil Processor che elabora le informazioni contenute nei file audio digitali per restituire un po’ di quel “calore” tipico del vinile. Grazie alla tecnologia DSEE HX di Sony, inoltre, è possibile restaurare i dati persi durante la compressione, ad esempio se ci si trova a riprodurre brani in formato MP3. Per quanto riguarda lo storage, DMP-Z1 offre 256 GB di memoria interna in cui ospitare album e playlist, con la possibilità di espandere la capacità ricorrendo all’utilizzo di uno slot per schede microSD.

Il lettore può essere connesso al computer tramite cavo USB Type-C e include una batteria sufficiente per dieci ore di riproduzione continuata in bassa definizione o nove ore in alta definizione. Ovviamente, gli vanno affiancati altoparlanti o casse in grado di emettere il segnale in modo adeguato. In caso contrario si andrebbe a vanificare l’ingente investimento economico per l’acquisto.