TIM, continuano le offerte operator attack

Filippo Vendrame,

TIM continua a proporre le sue offerte tariffarie operator attack anche durante questo periodo di ferragosto. Trattasi di tariffe esclusive pensate per invogliare i clienti degli altri operatori ad attivare una SIM TIM con relativa richiesta di portabilità del loro numero. Questo significa che non tutti possono usufruirne ma solo determinate persone che arrivano da precisi operatori. Queste offerte possono essere attivate o presso alcuni negozi ufficiali di TIM o attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore”.

Il costo dell’attivazione di queste offerte nei negozi è di 12 euro, oltre al costo della SIM. Se le offerte sono attivate attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore“, il costo di attivazione cala a 9 euro, mentre la SIM più la sua spedizione prevede un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. TIM 7 Extra Go New 20GB è dedicata a tutti coloro che provengono da Iliad, PosteMobile, Fastweb Mobile e da alcuni altri operatori virtuali. Questa tariffa offre chiamate illimitate e 20GB di traffico Internet 4G a 7 euro al mese. TIM Ten One Go New 20GB, dedicata ai clienti Vodafone, prevede 1000 minuti di chiamate verso tutti e 30 Giga di Internet 4G al costo di 10,82 euro al mese.

TIM Ten Go New 50GB è una tariffa dedicata a tutti coloro che passano da 3 Italia e prevede 1000 minuti di chiamate verso tutti e 50GB di traffico Internet 4G a 10 euro al mese per il primo mese e poi a 15 euro al mese ma solo attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore”.

TIM 15 Go New 50GB, per chi previene da un qualsiasi operatore, offre 1000 minuti di chiamate verso tutti e 50 Giga di Internet 4G a 15 euro al mese. TIM Ten Go New 30GB, pensata per chi proviene da tutti gli operatori a parte Vodafone, include 1000 minuti di chiamate verso tutti e 30 Giga di Internet 4G a 10 euro al mese per il primo mese e poi a 10,82 euro al mese.

Infine, in alcuni negozi è possibile attivare TIM Five SuperGo se si proviene da Wind. Trattasi di una tariffa che prevede chiamate illimitate verso tutti e 110 MB di Internet 4G a 5 euro al mese per il primo mese e poi 5,41 euro.