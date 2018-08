Unieuro, continua il fuoritutto

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia il suo nuovo volantino delle offerte che avrà validità dal 17 al 30 agosto. Volantino che spicca per proporre sconti su molti prodotti ad alto tasso di tecnologia sino al 50%. Tra gli smartphone, per esempio, la catena di elettronica propone il Huawei Mate 10 Lite a 259,90 euro, il Samsung Galaxy S8 a 499 euro, il Huawei P20 a 599,90 euro, l’iPhone X 64GB a 989 euro e l’iPhone SE a 279,90 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca l’iPad 2018 128GB WiFi a 409 euro.

Se l’obiettivo è quello di acquistare un nuovo PC Windows 10, magari un notebook, Unieuro propone diverse soluzioni tra cui l’ASUS FX504GEDM185T, una soluzione perfetta per gli amanti del gaming, al prezzo di 1099,99 euro. Per chi predilige giocare sulle console, Unieuro propone alcuni bundle tra cui quello comprensivo della console PS4 Pro con doppio controller e due giochi al prezzo di 389,99 euro. Per chi stesse cercando una nuova fotocamera, la catena di elettronica propone la nuova reflex Canon EOS 4000D a 299,99 euro. Per chi volesse trasformare il salotto di casa in una vera e propria sala cinematografica, Unieuro propone una ricca selezione di televisori di ultima generazione adatti ad un po’ tutte le esigenze.

Non mancano, poi, accessori per i computer, smartwatch e gadget di tutti i tipi. In particolare, tra gli hoverboard spicca il Ninebot MiniPro 320 di Segway proposto a 449 euro. Da evidenziare che il volantino prevede anche specifici sconti per precise categorie di prodotti. Per esempio, Unieuro offre sconti sino al 50% sui videogiochi e sino al 22% su tutte le stampanti.

Un volantino, dunque, molto interessante e tutto da sfogliare per non perdere nessuna offerta speciale.