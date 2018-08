Xiaomi Mi Pad 4 Plus: tablet pc da 10,1 pollici

Filippo Vendrame,

Xiaomi Mi Pad 4 Plus è ufficiale in Cina. Trattasi del fratello maggiore del Xiaomi Mi Pad 4 presentato appena lo scorso giugno. Xiaomi Mi Pad 4 Plus è, dunque, un tablet pc Android che rispetto al fratello minore dispone di un più ampio display IPS da 10,1 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel) e aspect ratio da 16:10. Xiaomi ha realizzato un prodotto dotato di un look abbastanza classico anche se il livello costruttivo è molto buono visto che la scocca è realizzata in metallo (245,6 x 149,08 x 7,99 mm per 485 grammi).

Dal punto di vista tecnico, questo nuovo tablet pc è molto simile al fratello minore Xiaomi Mi Pad 4 che presenta un display da 8 pollici. Per garantire buone prestazioni in ogni frangente d’uso, la società cinese ha deciso di adottare il processore Qualcomm Snapdragon 660 abbinato alla GPU Adreno 512, a 4 GB di memoria RAM (LPDDR4x) e a 64 o 128 GB di memoria interna a seconda del modello scelto. Per quanto concerne il reparto fotografico, il nuovo Xiaomi Mi Pad 4 Plus dispone di una fotocamera posteriore da 13 MP (f/2.0) con sensore OV13855. Frontalmente, per i selfie, spicca una fotocamera da 5 MP (f/2.0) con sensore Samsung S5K5E8.

Presenti anche il sensore per le impronte e lo sblocco con il riconoscimento facciale. Completano la dotazione di serie il Wi-Fi 802.11ac, il Bluetooth 5.0, il 4G LTE, il GPS e l’USB Type-C. La batteria dovrebbe garantire una buona autonomia grazie alla capacità di 8620mAh. Dal punto di vista software spicca Android Oreo 8.1 con interfaccia MIUI 9.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus sarà in vendita sul mercato cinese dal 16 agosto nei colori black e gold con prezzi a partire da 1899 Yuan, cioè da circa 240 euro. Nessuna menzione su di un eventuale debutto sui mercati internazionali.