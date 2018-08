Huawei P20 Pro, il miglior smartphone secondo EISA

Floriana Giambarresi,

Huawei P20 Pro è stato premiato per il 2018 come “Best Smartphone” dall’European Image and Sound Association (EISA), un gruppo che comprende 55 tra le più autorevoli riviste di elettronica di consumo del mondo. Un premio importante per la compagnia cinese, che viene riconosciuta per il sesto anno consecutivo per la bontà dei propri prodotti elettronici.

Il premio è stato consegnato a Huawei per il Huawei P20 Pro in riconoscimento dell’impegno dell’azienda per la qualità, il design e le prestazioni, nonché della sua lunga esperienza nell’introdurre dispositivi eleganti, potenti e vincenti. Nello specifico, l’EISA ha scelto il P20 Pro come miglior smartphone dell’anno per essere «lo smartphone più avanzato, innovativo e tecnicamente superiore di sempre», nonché «il compagno perfetto per gli utenti mobile» e anche un «trendsetter nel campo della fotografia mobile».

«Per noi il premio più importante è creare dispositivi che permettano ai consumatori di divertirsi e creare con la fotografia da smartphone. Huawei P20 Pro offre una vasta gamma di funzioni fotografiche per catturare e condividere i momenti più significativi per i nostri utenti», ha dichiarato Li Changzhu, Vice Presidente della divisione Handset Business per Huawei Consumer Business Group. La Leica Tripla Camera su Huawei P20 Pro vanta il più alto numero di pixel totali tra tutte le fotocamere per smartphone oggi sul mercato. Grazie al primo chipset al mondo con tecnologia AI, il telefono offre un’esperienza utente rapida e fluida. Le caratteristiche della fotocamera principale consentono di ottenere una notevole esperienza di fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, rendendolo uno dei pochi dispositivi in ​​grado di scattare foto a lunga esposizione senza il treppiede, grazie alla tecnologia AIS proprietaria di Huawei.

Il riconoscimento sarà ufficialmente dato a Huawei durante l’IFA 2018 di Berlino, alla cerimonia di premiazione EISA che avrà luogo il 31 agosto. Premiato anche il Honor 10, sempre di Huawei, come il miglior “Lifestyle Smartphone“, considerato «la soluzione perfetta anche per il più esigente dei giovani utenti», mentre il Nokia 7 Plus ha vinto il premio come miglior “Consumer Smartphone“, considerato eccezionalmente affidabile, «un sogno per tutti coloro che richiedono prestazioni impeccabili dal proprio telefono».

Ultimo premio per quanto concerne gli smartphone è stato dato dall’EISA al NOA Element N10, un telefono non particolarmente conosciuto in Italia ma che ha vinto nella categoria smartphone “Best Buy“: «Quando si tratta di risparmiare denaro senza compromettere le prestazioni, il NOA Element N10 sbaraglia la concorrenza. […] Inoltre, il dispositivo viene fornito con la garanzia “Premium Care” di NOA, che include la riparazione anche in caso di danni inflitti dall’utente stesso entro il primo anno, rendendolo un vantaggio unico nella sua categoria di prezzo. Nonostante un costo decisamente da gamma media, le prestazioni sono di ben altro livello», si legge nella citazione ufficiale dell’EISA.