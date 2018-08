Battlefield V, trailer Gamescom: in scena a Rotterdam

Floriana Giambarresi,

Quando mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della Gamescom 2018, Electronic Arts e DICE hanno appena pubblicato un nuovo trailer di Battlefield V che rivela anche un pezzo dell’attesa modalità Battle Royale.

Intitolato “La devastazione di Rotterdam“, il video mostra alcune scene di gameplay incentrate su delle aree che gli utenti potranno esplorare in Battlefield V, mostrando la città olandese occupata su un fiume attraversato da ferrovie e tram, nello scenario della Seconda Guerra Mondiale. Vi è il pieno di soldati e carri armati, che come evidenziato nel filmato saranno utilizzabili in-game. Il trailer si conclude con un accenno alla modalità Battle Royale, dove si nota un soldato spaventato, un carro armato scatenato e delle fiamme che anticipano una prossima rivelazione, probabilmente effettuata proprio in occasione della gamescom 2018, in scena a Colonia (Germania) dal 21 al 25 agosto.

La maggior parte del trailer, tuttavia, è un mix di emozionanti scene cinematografiche e gameplay. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, Battlefield V riprenderà la sceneggiatura dell’acclamato Battlefield 1, concentrandosi però su storie e combattimenti non ancora noti e affrontati. Vi è una grande aspettativa per questo titolo, che sarà lanciato a ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente ne è stata aperta la fase beta.