Un nuovo Google Home con display in arrivo?

Floriana Giambarresi,

Google sarebbe al lavoro per rilasciare un nuovo smart speaker dotato di un display e dell’Assistente Google, probabilmente simile all’Amazon Echo Show, che si dice completerà la gamma di altoparlanti intelligenti Google Home. È quanto rivela un nuovo report di Nikkei, che ne prevede l’uscita prima di fine anno, in tempo per le festività natalizie.

Se la notizia sarà confermata, con il nuovo smart speaker Google intensificherà il suo ingresso in tale segmento di mercato per meglio competere con giganti quali Amazon.com e Alibaba Group Holding, al momento tra i leader dei gadget che si controllano con la voce. Come parte di un «piano aggressivo», la compagnia californiana di proprietà Alphabet starebbe pianificando di «spedire circa 3 milioni di unità per il primo lotto del nuovo modello di altoparlante intelligente fornito di uno schermo», ha affermato una fonte di settore.

Il report riferisce di un solo modello di smart speaker, che dovrebbe dunque pervenire in una unica dimensione, come fatto da competitor quali JBL e LG, piuttosto di seguire l’approccio di Lenovo rilanciando due differenti modelli con dimensioni del display che variano. Non vi sono ulteriori rumor sulle funzionalità del nuovo dispositivo Google: oltre a sapere che saranno anche qui integrati i comandi vocali mediante l’Assistente Google, si sa solo che vi sarà la possibilità di riprodurre la musica su YouTube e quant’altro è già possibile fare mediante l’assistente vocale. Secondo quanto riferito, sarà prodotto a Taiwan da Pegatron.

Nel frattempo, 9to5Google ha appreso da fonti non meglio specificate che i possibili nomi per il prodotto di Google includono Pixel Slate e Screen.