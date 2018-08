PlayStation VR e giochi, raggiunte vendite notevoli

Visori per realtà virtuale in offerta

Floriana Giambarresi,

Sony ha annunciato di aver venduto 3 milioni di visori PlayStation VR (PS VR), dimostrando che la sua popolarità è diminuita poco dal lancio, avvenuto nell’autunno del 2016. Oltre a questo, ha distribuito 21,9 milioni di giochi ed esperienze PS VR, una cifra impressionante considerando le pressioni negative che hanno circondato la realtà virtuale negli ultimi tempi.

L’annuncio è pervenuto con un post su Twitter e sul blog ufficiale PlayStation, dove la compagnia comunica di aver raggiunto un importante traguardo soprattutto se si considera che alla fine del 2017 aveva venduto 2 milioni di PlayStation VR, il che significa che ne ha vendute un altro milione negli ultimi otto mesi.

Siamo entusiasti di rivelare oggi che Sony Interactive Entertainment ha ufficialmente venduto oltre tre milioni di sistemi PlayStation VR in tutto il mondo, oltre a 21,9 milioni di giochi ed esperienze VR. Vorremmo ringraziare tutti i nostri fan per l’incredibile supporto, e siamo entusiasti che così tanti nostri giocatori abbiano sperimentato la magia della VR e siano entrati nei mondi accattivanti che elettrizzano i nostri sensi.

Questo quanto dichiarato dalla vicepresidente del reparto PlayStation Marketing Mary Yee di Sony, che per celebrare questo traguardo annuncia le date di lancio di due attesissimi giochi PS VR in arrivo in autunno: si tratta di Creed: Rise to Glory e di Evasion. Il primo, in uscita il 25 settembre 2018, è un titolo dedicato al mondo della boxe, mentre il secondo, che debutterà il 9 ottobre, è uno sparatutto in prima persona a tema fantascientifico.

Di seguito invece i 10 giochi PS VR più venduti e giocati sulla piattaforma, che spaziano tra generi diversi, dal gioco di ruolo all’horror all’FPS: