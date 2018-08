Fitbit Charge 3, nuovo modello con touchscreen

Luca Colantuoni,

Qualche giorno fa erano trapelate online le indiscrezioni sul nuovo fitness tracker e ora Fitbit ha ufficialmente annunciato il Charge 3. Rispetto al precedente modello ci sono numerosi miglioramenti hardware e software, tra cui lo schermo touch, il pulsante induttivo e alcune funzionalità derivate dallo smartphone Versa. Manca invece il GPS, quindi gli utenti dovranno utilizzare il sensore dello smartphone.

Il Charge 3 possiede un corpo in alluminio di grado aerospaziale e uno schermo OLED in scala di grigi, protetto dal Gorilla Glass 3 e circa il 40% più grande e luminoso del suo predecessore. Oltre ai cinturini classici, resistenti all’acqua fino a 50 metri di profondità come il fitness tracker, sono disponibili cinturini in silicone, pelle e tessuto. Il pulsante fisico sul lato sinistro è stato sostituito da un pulsante induttivo. Non c’è nessuna parte in movimento, quindi la pressione viene confermata dal feedback aptico (all’interno è presente un piccolo motore a vibrazione).

Altri componenti hardware dell’indossabile sono l’accelerometro a tre assi, l’altimetro, il sensore SpO2 che rileva i livelli di ossigeno nel sangue, la batteria ricaricabile che offre un’autonomia fino a sette giorni, il modulo Bluetooth 4.0 per il collegamento allo smartphone e, nella Special Edition, il chip NFC per i pagamenti con Fitbit Pay. Non manca ovviamente il cardiofrequenzimetro ottico che misura i battiti cardiaci in tempo reale, sfruttando la nota tecnologia PurePulse.

Oltre ai tradizionali parametri fitness (numero di passi, distanza percorsa e calorie bruciate), il Charge 3 riconosce automaticamente il tipo di allenamento, registra le varie fasi del sonno, monitora il ciclo mestruale e mostra le notifiche per chiamate, messaggi, eventi di calendario e app.

Galleria di immagini: Fitbit Charge 3, immagini del fitness tracker

Il Fitbit Charger 3 è disponibile nelle colorazioni grigio grafite/nero e oro rosa/grigio blu. La Special Edition viene offerta invece nelle colorazioni grigio grafite/bianco e oro rosa/lavanda. I prezzi sono rispettivamente 149,99 e 169,99 euro. Gli utenti possono già ordinarli, ma le consegne inizieranno ad ottobre.