Motorola One, display 19:9 da 5,86 pollici?

Luca Colantuoni,

A fine luglio erano apparse online le specifiche complete del Motorola One Power. In realtà si trattava del Moto P30 annunciato in Cina il 15 agosto. Il produttore statunitense ha pianificato il lancio di un altro modello (Motorola One), del quale è trapelata la possibile dotazione hardware. Non è chiaro però se verrà distribuito anche in Europa.

Il Motorola One possiede una cover in vetro e uno schermo da 5,86 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e rapporto di aspetto 19:9, quindi c’è un notch nella parte superiore del display. Secondo quanto riportato nella documentazione di TENAA, l’ente che certifica i dispositivi mobile in Cina, lo smartphone (model number XT1941) integra un processore octa core a 2,2 GHz (forse uno Snapdragon 626 o 630), affiancato da 3/4/6 GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore, posizionata nell’angolo superiore sinistro, si prevede un sensore principale da 13 megapixel con flash LED, mentre la fotocamera frontale dovrebbe avere una risoluzione di 8 megapixel. Possibile la presenza di un secondo sensore per un totale di quattro fotocamere. Sotto il logo M sul retro è presente il lettore di impronte digitali. La connettività verrà garantita dai tradizionali moduli wireless (WiFi, Bluetooth, GPS e LTE).

Presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e una batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Motorola non ha comunicato nessuna data per l’annuncio ufficiale. Se lo smartphone arriverà anche in Europa, l’evento di presentazione potrebbe essere organizzato all’IFA 2018 di Berlino.