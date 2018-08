Apple annuncerà un MacBook Air con display Retina?

Luca Colantuoni,

All’inizio di luglio erano apparsi online i primi indizi sui nuovi Mac attesi per il mese di ottobre. Uno di essi dovrebbe essere il MacBook Air con processori Intel Kaby Lake, del quale circolano indiscrezioni da qualche settimana. La vera novità sarà probabilmente il display Retina. Secondo Bloomberg, l’azienda di Cupertino annuncerà anche un nuovo Mac mini.

I risultati fiscali del terzo trimestre 2018 hanno fatto segnare un ennesimo record per Apple. Dai dati emerge però un leggero calo di vendite per la linea Mac, diminuite del 13% rispetto allo stesso periodo del 2017 (da 4,29 a 3,73 milioni di unità). Uno dei motivi potrebbe essere il mancato aggiornamento del MacBook Air, per il quale si attendono novità più sostanziali rispetto a quelle introdotte nel 2017.

Il MacBook da 12 pollici è troppo costoso, quindi gli utenti sperano nel nuovo MacBook Air con un prezzo intorno ai 1.000 euro. Oltre all’aggiornamento dei processori è previsto uno schermo Retina da 13 pollici. Il MacBook Air è infatti l’unico Mac con display standard. Apple dovrebbe inoltre apportare qualche modifica estetica, tra cui le cornici con spessore ridotto. Ad ottobre è previsto anche il lancio di nuovi MacBook con processori Intel Amber Lake.

Oltre ai notebook, Apple dovrebbe presentare un nuovo Mac mini, a distanza di quattro anni dal precedente modello. Il piccolo computer desktop integrerà processori più potenti e offrirà maggiori opzioni di storage. Il prezzo sarà più elevato, in quanto il target saranno gli utenti professionisti. Altri prodotti in arrivo sono iPad Pro e Apple Watch. A settembre verranno invece annunciati tre iPhone.