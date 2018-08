Nokia 5.1 Plus arriva anche in Italia

Luca Colantuoni,

HMD Global ha presentato ufficialmente il Nokia 5.1 Plus durante un evento organizzato in India. La versione internazionale del Nokia X5 non rimarrà un esclusiva per il paese asiatico, ma sarà disponibile anche in Italia. Sul sito italiano di Nokia sono stati infatti pubblicati tutti i dettagli dello smartphone. Mancano solo data di inizio vendita e prezzo.

Il Nokia 5.1 Plus possiede una cover in vetro e un frame in alluminio. Lo schermo da 5,86 pollici ha una risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e un rapporto di aspetto 19:9 che indica chiaramente la presenza del notch nella parte superiore. Lo screen-to-body ratio è pari all’84%. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek Helio P60 a 1,8 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 400 GB. Si tratta quindi di uno smartphone di fascia media.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore principale da 13 megapixel, obiettivo con apertura f/2.0 e flash LED, e un sensore secondario da 5 megapixel che cattura l’informazione sulla profondità, consentendo di applicare l’effetto bokeh. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, Galileo e LTE Cat. 4.

Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali e porta USB Type-C. La batteria ha una capacità di 3.060 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo in versione stock (Android One) che verrà aggiornato ad Android 9 Pie. Tre i colori disponibili: bianco, nero e blu. Il prezzo non è noto, ma si prevede una cifra intorno ai 200 euro. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche il Nokia 6.1 Plus, versione internazionale del Nokia X6.