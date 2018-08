Amazon annuncia Consegna Oggi a Roma

Luca Colantuoni,

Anche i clienti Prime di Roma possono ora sfruttare la Consegna Oggi per ricevere in giornata i prodotti acquistati su Amazon. La capitale è dunque la seconda città italiana, dopo Milano, in cui il gigante dell’e-commerce rende disponibile il servizio di consegna veloce. Ciò è stato possibile grazie al centro di distribuzione di Passo Corese (Rieti) aperto a settembre 2017.

Il servizio Consegna Oggi è incluso nell’abbonamento Amazon Prime. I clienti dell’azienda di Seattle che risiedono a Roma possono ordinare i prodotti entro le 13:00 e, tutti quelli con importo superiore a 29 euro, verranno consegnati tra le 18:30 e le 21:30 dello stesso giorno. Invece gli ordini effettuati di pomeriggio o di sera vengono consegnati il giorno seguente. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì. Per verificare se la propria zona è coperta dal servizio è sufficiente inserire il CAP in questa pagina.

Amazon offre la Consegna Oggi per la maggior parte delle categorie. Il servizio include anche centinaia di migliaia di prodotti da aziende di ogni dimensione che utilizzano il servizio Logistica di Amazon. Ci sono due modi per trovare gli articoli idonei: cercare il logo Consegna Oggi nelle pagine dei prodotti oppure utilizzare il filtro “Ricevi oggi” durante la ricerca (nella colonna sinistra).

I clienti Amazon Prime possono sfruttare altre due opzioni: Consegna in un giorno senza costi aggiuntivi anche per ordini sotto i 29 euro e Prime Now (solo per Milano e hinterland) che prevede la consegna entro due ore senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro, consegna entro due ore a 3,49 euro anche per ordini inferiori ai 50 euro e consegna entro un’ora a 7,99 euro.