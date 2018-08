FIFA 19, il ritorno della serie A TIM

Luca Colantuoni,

L’interesse crescente degli Stati Uniti verso lo sport più seguito in Italia non è manifestato solo con l’acquisizione dei diritti di trasmissione delle partite da parte di ESPN, ma anche dal ritorno della serie A TIM nel simulatore più popolare del mondo. La Lega serie A e Electronic Arts, azienda che sviluppa il videogioco, hanno ufficializzato la partnership che porterà la massima serie italiana nel nuovo FIFA 19.

Finora la serie A veniva indicata con “Calcio A” e un simbolo anonimo. In FIFA 19 sono stati aggiunti tutti gli elementi grafici ufficiali, ovvero logo Serie A TIM, trofeo e pallone. La nuova edizione offrirà dunque un’esperienza videoludica più autentica e coinvolgente. Il noto simulatore calcistico diventa ogni anno sempre più completo. L’altra novità è rappresentata dal torneo UEFA Champions League che comprende tutte le fasi della massima competizione europea per club, dai gironi alla finale.

«L’accordo siglato con un partner di fama internazionale come EA SPORTS testimonia il riconoscimento che sta avendo il nostro Campionato a livello mondiale», ha affermato il Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè. «La presenza della Serie A TIM in FIFA 19 ci consentirà di consolidare il nostro brand nel mercato dei giochi elettronici, un settore sul quale come Lega puntiamo molto per i prossimi anni. Tutti gli appassionati potranno quindi divertirsi, sfidandosi in partite emozionanti per provare a conquistare la Coppa di Campione d’Italia».

«Siamo molto orgogliosi di potere annunciare il ritorno della Serie A TIM in FIFA 19, specialmente all’inizio di una stagione che promette di essere tra le più interessanti degli ultimi anni. Un passo importante nell’impegno di Electronic Arts di assicurare a tutti i tifosi, italiani e non solo, un livello di autenticità semplicemente impareggiabile», ha invece dichiarato Maurizio Finocchiaro, General Manager di Electronic Arts Italia.

La serie A TIM non è tuttavia “completa” in FIFA 19. Sono infatti presenti le riproduzioni digitali di solo tre stadi (Allianz Stadium, San Siro e Olimpico), mentre ci sono tutti quelli della Premier League e 19 stadi su 20 della Liga (manca il Camp Nou in quanto il Barcellona ha un accordo esclusivo con Konami, sviluppatore di PES). FIFA 19 sarà disponibile dal 28 settembre su Xbox One, PlayStation 4, PC (Origin) e Nintendo Switch.