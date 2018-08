LG V40 ThinQ, immagini svelano la tripla fotocamera

Luca Colantuoni,

I recenti G7 ThinQ e V35 ThinQ non hanno ottenuto il successo sperato, nonostante siano smartphone di ottima qualità. LG spera di incrementare le vendite con il prossimo V40 ThinQ, del quale il sito MySmartPrice ha pubblicato alcune immagini che mostrano il design e la tripla fotocamera posteriore.

Le prime informazioni sullo smartphone risalgono a fine giugno. In quell’occasione erano trapelati interessanti dettagli sullo schermo e sulle fotocamere. I render apparsi online confermano la presenza di una tripla fotocamera posteriore con tre lenti disposte in orizzontale accanto al flash LED. Le risoluzioni dei sensori non sono note, mentre per le ottiche potrebbero essere scelti un obiettivo standard, un grandangolare e un teleobiettivo. Sul retro si nota anche il lettore di impronte digitali di forma circolare.

La serie V erediterà alcuni elementi di design dalla serie G. Il nuovo V40 ThinQ avrà probabilmente un notch nella parte superiore dello schermo. Nell’immagine è nascosto dalla finta cornice che può essere attivata nelle impostazioni, come per il G7 ThinQ. La “tacca” ospita la capsula auricolare, il sensore di prossimità e soprattutto la doppia fotocamera frontale. Lo smartphone avrà sicuramente il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e un chip audio Hi-Fi.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere uno schermo P-OLED con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel), processore Snapdragon 845, almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Considerata la possibile data di lancio (16 novembre) sembra certa la presenza di Android 9 Pie.